Verstärkung in der Offensive

Der VfR Aalen verpflichtet den 30-jährigen Mittelfeldspieler Alessandro Abruscia bis zum 30.06.2021. Der Italiener wechselt vom SSV Ulm 1846 auf die Ostalb und wird dort zukünftig mit der Rückennummer 10 auf dem Spielfeld auflaufen.

„Wir sind froh, wieder einen neuen offensiven Spieler dazugewonnen zu haben“, sagt VfR-Cheftrainer Roland Seitz. „Ich denke, er hat sein Können in seiner bisherigen Karriere schon unter Beweis gestellt und wir hoffen, dass er dies auch in Zukunft zeigen wird“, so Seitz weiter.

Bevor der gebürtige Waiblinger im Juli 2019 nach Ulm ging, sammelte er unter anderem Drittliga-Erfahrung bei 1860 München, bei den Stuttgarter Kickers und der TSG Hoffenheim II.