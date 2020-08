0:0 beim Ostalb-Derby: Normannia Gmünd spielt gegen den TSV Essingen

Der nächste Fußballkracher steht auf der Ostalb an. Ab 15 Uhr stehen sich im Gmünder Schwerzer die Normannia und Essingen im Ostalbderby der Verbandsliga gegenüber. Die Bilanz zwischen beiden Mannschaften ist sehr ausgeglichen. Seit 2008 gab es insgesamt elf Duelle zwischen beiden Teams: Viermal gewann die Normannia, fünfmal Essingen und dazu gab es zwei Unentschieden. In der vergangenen Saison siegte der TSV Essingen zuhause glatt mit 3:0. Doch nun steht ein Heimspiel für die Gmünder an.

+++Wir aktualisieren diese Meldung während des Spiels+++

-Nach einer halben Stunde kommt die Normannia nach einer Folge von drei Ecken zur bislang größten Torgelegenheit des Spiels. Bastian Joas, der vor dem 16er an den Ball kommt, schlägt diesen hoch vor das Essinger Tor genau auf den Kopf von Alexander Aschauer. Der kann TSV-Keeper Jérôme Weisheit beinahe überraschen. Es hätte die Gmünder Führung sein können. Den Gmündern scheint‘s Rückenwind zu geben.

-Eine Viertelstunde ist gespielt. Keinem Team gelingt es, spielerisch zu glänzen. Der Grund: beide Mannschaften gehen hart zur Sache und zerstören die gegnerische Elf bereits im Spielaufbau. Echte Torchancen sind bisher nicht zu verzeichnen.

-Das Spiel beginnt püntlich um 15 Uhr

-Die Normannia muss ohne Stölzel, Lämmle und Lansche auskommen. Bei Essingen sitzt Nierichlo verletzt auf der Bank.