Großdeinbach ohne Strom

Gmünd-Großdeinbach. Großdeinbach und mehrere Teilorte waren am Samstagmorgen ab kurz vor neun Uhr von einem Stromausfall betroffen. Grund dafür war, wie die Stadtwerke mitteilten, ein Defekt in einer Freileitungsstrecke, der 16 Trafostationen betraf. Den Stadtwerken gelang es, die Stationen bald wieder in Betrieb zu nehmen. In Großdeinbach und Wustenriet hatte der Ausfall ungefähr eine Stunde gedauert, in Kleindeinbach und Hangendeinbach blieb der Strom etwa eineinhalb Stunden lang weg.