Feuerwehr löscht brennenden Lkw und Container

Schwäbisch Gmünd-Bettringen. Am Sonntagmorgen muss die Feuerwehr in Schwäbisch Gmünd-Bettringen ausrücken. Gebrannt haben dort ein Lkw und ein Container in der Nähe des Berufsschulzentrums. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage, dass es zu den Bränden kam, möchte sich aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht weiter äußern. jk