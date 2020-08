Mit falschem Auto gefahren

Oberrot. Am Samstag meldete der Besitzer eines blauen Peugeots sein Fahrzeug als gestohlen, nachdem er es auf dem Parkplatz eines Discounters in Oberrot abgestellt hatte, um einzukaufen. Kurz darauf meldete ein Mann aus Hausen/Rot, dass bei seiner Mutter in der Garage ein solches Fahrzeug stehe, allerdings nicht mit dem Kennzeichen seiner Mutter versehen. Die Beamten konnten dann feststellen, dass der 20 Jahre alte Mann, der seinen Peugeot als gestohlen meldete, seinen Fahrzeugschlüssel auf dem Beifahrersitz liegen gelassen hatte. Die 80 Jahre alte Mutter des Anrufers war in den falschen blauen Peugeot eingestiegen und damit nach Hause gefahren. Die Beamten konnten dann die beiden blauen Peugeots austauschen und jedem wieder seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgeben.