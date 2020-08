Karten fürs Derby in Essingen

An diesem Mittwoch geht es bereits weiter in der Fußball-Verbandsliga. Während die Gmünder Normannia beim SV Fellbach antreten muss, steigt in Essingen erneut ein Schlagerspiel. Die TSG Hofherrnweiler gastiert ab 19 Uhr im Essinger Schönbrunnenstadion zu einem weiteren Derby, das es in sich haben wird. Die Zuschaueranzahl bleibt auf maximal 499 begrenzt.

Die Schwäbische Post und die Gmünder Tagespost verlosen für dieses Derby fünf Eintrittskarten und eine Jahresdauerkarte für die Essinger Verbandsliga-Heimspiele. Einfach anrufen an diesem Montag zwischen 14 und 14.15 Uhr unter der Telefonnummer 07361/594712. Die Karten werden unter den Anrufern verlost. wr