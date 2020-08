Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Achtung Stuttgart-Pendler: Auf der B29 Aalen Richtung Stuttgart besteht zwischen Remshalden-Geradstetten und Remshalden-Grunbach die Gefahr durch eine ungesicherte Unfallstelle.

6.55 Uhr: Ab heute muss Essingen umfahren werden. Das Regierungspräsidium erneuert im Zusammenhang mit der Sanierung der Remsbrücke von Montag, 31. August, bis voraussichtlich Dienstag, 8. September, den Fahrbahnbelag von der Remsbrücke bis zum Ortsende Essingen in Richtung Lauterburg. Die Straße muss deshalb voll gesperrt werden. Der Verkehr wird während den Sanierungsarbeiten aus Aalen kommend über die B 29 Richtung Mögglingen nach Heubach und Bartholomä umgeleitet. In der Gegenrichtung genauso. Die innerörtliche Umleitung ist laut Regierungspräsidium während dieses Zeitraums nicht möglich. Nach Abschluss der Fahrbahndeckenerneuerung steht die innerörtliche Umleitung bis zur Fertigstellung der Brückensanierung wieder zur Verfügung.

6.25 Uhr: Auf der B29 Stuttgart Richtung Aalen werden heute Unfallfolgen beseitigt. Dafür wird die Bundesstraße in Richtung Aalen auf eine Fahrbahn beschränkt. Fahren Sie zwischen 8 Uhr und 13 Uhr besonders vorsichtig.

6.15 Uhr: Am gestrigen Sonntag kam so einiges vom Himmel. Dauerregen ohne Ende. Überschwemmungen wolle die Polizei nicht ausschließen, gemeldet worden sei jedoch nichts, sagt ein Polizeisprecher am Montagmorgen.

Nicht ganz so nass geht es heute weiter: Einen Wechsel aus vielen Wolken, etwas Sonne und einigen Schauern. Die Spitzenwerte liegen bei 17 bis 20 Grad. Mehr dazu weiß Wettermelder Tim Abramowski.

6.07 Uhr: Aufgrund eines Notarzteinsatzes am Gleis, fährt der IC 2164 nach Stuttgart (planmäßige Abfahrt 7 Uhr in Aalen) voraussichtlich 15 Minuten später ab.

6.05 Uhr: An diesem Morgen gibt es bislang keine Staus. Bis auf die üblichen Baustellen, kommen Sie gut durch.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen