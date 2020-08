Unbekannte Angreifer verletzen jungen Mann

Aalen. Am Samstagmorgen gegen 3.40 Uhr wurde ein 21-Jähriger von einem Mann auf den Kopf geschlagen. Wie die Polizei berichtet, kann aufgrund der Verletztungen nicht ausgeschlossen werden, dass der junge Mann mit einem Gegenstand geschlagen wurde. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Vier Männer waren im Bereich des Marktplatzes unterwegs. Ihren Angaben zufolge kamen sie dort an den zwei Männern und einer Frau vorbei, wobei die Frau ihnen hinterherschrie. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer einem 21-Jährigen mit der Faust an den Kopf, so dass dieser zu Boden ging. Die drei Unbekannten gingen dann in Richtung Marktbrunnen davon. Der 21-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Von den Unbekannten ist lediglich bekannt, dass die Frau ein blaues Oberteil trug. Das Polizeirevier Aalen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (07361) 5240.