Lkw bleibt an Unterführung hängen

Westhausen. Einen Sachschaden von etwa 30 000 Euro hat ein 54-jähriger Lkw-Fahrer am Montagmorgen gegen 10 Uhr in der Deutschordenstraße verursacht, da er an einer Unterführung hängen geblieben ist. Laut Angaben der Polizei hatte der Lkw-Fahrer die Höhe seines Lkws unterschätzt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Unterführung und am Lkw-Aufbau.