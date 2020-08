Kässpätzle aus Drive-in

Aalen. Trotz Absage der Reichsstädter Tage gibt es am ursprünglichen Stadtfesttermin die Weilermer Kässpätzle. Am Samstag, 12. September, 12 bis 20 Uhr, bietet das Team im TSG-Sporttreff die Kässpätzle an.

Coronabedingt wird auch ein Abholservice in Form eines Drive-ins auf dem TSG-Parkplatz eingerichtet.