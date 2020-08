Welche Sicherheiten Azubis und Studenten haben

Die Coronakrise brachte in Sachen Ausbildung und Studium einiges durcheinander. Doch auf einige Rechte können sich junge Erwachsene während ihrer Ausbildung verlassen.

Berufliche Ausbildung: Ausbildungsbetriebe sind dazu verpflichtet, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um die Ausbildung auch während Corona weiter zu gewährleisten. Kurzarbeit in der Ausbildung ist als letztes Mittel zu betrachten. Wenn Azubis dennoch davon betroffen sind, haben sie für mindestens sechs Wochen Anspruch auf die Zahlung der vollen Ausbildungsvergütung.

Studium: In Zeiten des Onlinestudiums haben Studierende trotz Onlineunterrichts das Recht auf BAföG. Auch, wenn die Eltern zum Beispiel wegen Kurzarbeit vorübergehend weniger Geld verdienen, wird das bei den BAföG-Zahlungen berücksichtigt.

Mehr Informationen zu Studium und Ausbildung in Aalen und Umgebung gibt es zum Beispiel unter

www.arbeitsagentur.de

oder www.hs-aalen.de.