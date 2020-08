Großbaustelle an der Schule

Schulsanierung Während die rund 500 Schüler ihre Sommerferien genießen, tummeln sich am Leinzeller Schulzentrum die Handwerker aus unterschiedlichen Gewerken. Für die Generalsanierung sind Kosten von insgesamt 7,26 Millionen Euro angesetzt – einen Zuschuss in Höhe von 5,5 Millionen Euro gibt’s vom Land Baden-Württemberg. Da Leinzell eine kleine Gemeinde und finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, wird bis Ende Januar 2021 noch ein Antrag an einen weiteren Fördertopf des Landes, den Ausgleichstock, mit einer Million Euro gestellt. Bürgermeister Ralph Leischner hofft, dass diese Mittel auch großzügig zugeteilt werden. Text/Foto: Jjan