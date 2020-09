Unbekannter bricht in Wohnhaus in Stödtlen ein

Stödtlen. Zwischen 13.30 Uhr und 19.30 Uhr stiegen am Montag Unbekannte über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Blumenstraße ein. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten laut Angaben der Polizei Armbanduhren, Klappmesser und Ringe im Gesamtwert von rund 1300 Euro. Auch die angrenzende Garage wurde von den Einbrechern durchsucht. Dort wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Gesamtschaden beziffert sich ersten Schätzungen nach auf rund 2000 Euro.

Möglicherweise steht ein Vorfall vom 25. August in Zusammenhang mit der Tat. An diesem Tag hatte sich ein Unbekannter bei der Tochter des Hausbesitzers nach einem Fahrzeug erkundigt, das abgemeldet vor der Garage stand. Der Unbekannte zeigte wohl Kaufinteresse, rief jedoch die von der Tochter genannte Telefonnummer nicht an. Sie beschrieb den Mann als ca. 35 Jahre alt und ca. 175 cm groß und dünn. Der Unbekannte hat schwarze Haare und einen leichten Oberlippenbart. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: (07961)9300.