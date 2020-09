McLaren, Honda und VW in Flammen - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Königsbronn. Drei Autos brannten am Montag in Königsbronn - darunter ein Honda, ein McLaren und ein VW. Wie die Polizei berichtet, werde aktuell wegen Brandstiftung ermittelt. Gegen 21.45 Uhr entdeckten Zeugen die drei brennenden Autos. Zwei davon standen in einem Hof, eines auf einem Parkplatz gegenüber. Die Zeugen löschten die Fahrzeuge bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöschern. Der Sachschaden am McLaren dürfte nach ersten Schätzungen mehrere zehntausend Euro betragen und könnte auch im sechsstelligen Bereich liegen, so die Polizei. Die Schäden am Honda und am VW betragen jeweils etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter (07321) 3220 entgegen.