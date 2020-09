Diebe stehlen Kompletträder

Aalen. Bisher Unbekannte haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt auf das Gelände eines Autohauses in der Oberen Banhofstraße verschafft und Kompletträder im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Laut Angaben der Polizei haben die Diebe an mehreren Fahrzeugen die Kompletträder abmontiert, davongetragen und abtransportiert. Außerdem verursachten die Diebe einen Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Das Polizeirevier Aalen nimmt Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern unter der Telefonnummer (07361) 5240 entgegen.