Kartenvorverkauf in Dorfmerkingen

Karten fürs SFD-Spiel

Fußball, Oberliga Um den Corona-Auflagen gerecht zu werden findet auf Grund der großen Nachfrage für das Oberligaspiel am Samstag (14 Uhr) zwischen den SF Dorfmerkingen und dem FV Ravensburg, an diesem Donnerstag von 19 bis 20 Uhr ein Kartenvorverkauf im SFD-Sportheim Talblick statt. Karten gibt es zum Preis von 8 €, ermäßigt 6 €. Ein Restkontigent an Karten gibt es am Samstag an der Tageskasse ab 13 Uhr. Die Zuschauerzahl ist auf 500 begrenzt.