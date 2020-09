Karin Schüttler will Gmünds Bürgermeisterin werden

Schwäbisch Gmünd. Karin Schüttler kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Schwäbisch Gmünd. Die Kandidatin bewirbt sich um die Nachfolge von Dr. Joachim Bläse. Über elf Jahre war Schüttler in Gmünd Amtsleiterin für die Bereiche Schulen und Sport bevor sie dann 2011 in Heilbronn die Stelle zur Amtsleiterin für Kultur, Sport und Bildung angenommen hatte.

Ebenso hat sich der CDU-Stadtrat Christian Baron um die Nachfolge von Dr. Joachim Bläse beworben. Vor allem die große Begeisterung für seine Heimatstadt Gmünd sei einer der Beweggründe seiner Bewerbung.

