Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der B298

Spraitbach. Auf der B298 in Höhe Weggen-Ziegelhütte sind am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Dabei wurde der 73-jährige Audifahrer und eine Mitfahrerin des 22-jährigen Fordfahrers schwer und der 22-jährige Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Laut Polizeiinformationen war der Ford-Fahrer zuvor auf der B298 von Spraitbach in Richtung Mutlangen unterwegs gewesen und kam auf Höhe der Abzweigung Weggen-Ziegelhütte auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 20.000 Euro.