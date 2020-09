So wurde Sabine Rathgeb zur Heilkräuterpädagogin

Ausbildung: „Schon in meiner Kindheit liebte ich den Wechsel der Jahreszeiten in der Natur und die wunderbare Welt der Pflanzen“, erzählt die 58-jährige zertifizierte Heilkräuterpädagogin. Von Beruf ist sie gelernte Krankenschwester und Fachwirtin für Organisation und Führung im Sozialwesen und Pflegeberaterin. „Seit über 40 Jahren bin ich beruflich im Bereich der Pflege tätig, die innige Verbundenheit mit der Natur hat mir dabei schon immer viel Kraft gegeben“, sagt sie. Von 2013 bis 2014 hat sie dann im Kräuterzentrum Wasenhof bei Murrhard ihre Ausbildung als Heilkräuterpädagogin absolviert. Schwerpunkte der Ausbildung seien die Kenntnisse über Pflanzen, die Verarbeitung der heimischen Heilpflanzen und das sichere Anwenden dieser unter volksgesundheitlichen Aspekten. „Wichtig ist das gute Verständnis für die Welt der Kräuter, das Erkennen, Erfühlen und Erleben“, meint Rathgeb. Das Wissen, das sie sich durch die Ausbildung erarbeitet hat, nutzt sie für ihre Kräuterküche und stellt selbst Salben oder Naturkosmetik her.