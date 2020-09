Störung im Bahnverkehr zwischen Sontheim-Brenz und Heidenheim beendet

Landkreis Heidenheim. Wie die Deutsche Bahn am Abend meldet, bestand eine technische Störung an der Strecke zwischen Sontheim an der Brenz und Heidenheim. Die Strecke war zwischen Sontheim an der Brenz und Hermaringen gesperrt. Ein Ersatzverkehr mit Bus zwischen Sontheim an der Brenz und Hermaringen war eingerichtet. mbu