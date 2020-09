Ausflug zum Bucher Stausee – gerne auch bei Regenwetter

Freizeit Der Bucher Stausee ist ein beliebtes Ausflugsziel. An sonnigen Tagen so beliebt, dass sich Landrat Klaus Pavel schon Sorgen gemacht hatte, dass der See zum neuen Corona-Hotspot werden könnte. Bei Regenwetter wie in den vergangenen Tagen müssen sich Spaziergänger bestimmt keine Sorgen machen, am Bucher Stausee auf viele Menschen zu treffen. Mit Regenschirm und Regenjacke lässt sich der Rundweg genauso genießen. Und für die kommenden Tage verspricht die Vorhersage wieder trockenes Wetter. Foto: Oliver Giers