Am Mittwoch scheint immer wieder die Sonne - vereinzelt wird es aber noch nass

Am Mittwoch wird das Wetter auf der Ostalb insgesamt freundlicher. Es gibt eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken. Ganz vereinzelt kann sich aber auch noch der ein oder andere Schauer bilden. Die Werte steigen etwas an, maximal 17 bis 20 Grad. 17 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 18 in Ellwangen, 19 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibts die 20 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es mal mehr, mal weniger bewölkt. Es kühlt ab auf 10 bis 8 Grad. Im weiteren Wochenverlauf scheint häufig die Sonne, dazu liegen die Werte zum Teil bei deutlich über 20 Grad.