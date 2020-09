Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.34 Uhr: Auch auf der B19 werden heute Unfallfolgen beseitigt. Von Unterkochen bis zum Aalener Burgstallkreisel ist die Straße zwischen 9 Uhr und 12 Uhr halbseitig gesperrt. Eine Ampel wird den Verkehr regeln.

6.30 Uhr: Heute Mittag von 12 Uhr bis voraussichtlich 14 Uhr wird auf der Kreisstraße zwischen Schechingen und Göggingen Unfallfolgen beseitigt. Deshalb wird die Straße halbseitig gesperrt.

6.15 Uhr: Heute wird das Wetter auf der Ostalb insgesamt freundlicher. Es gibt eine Mischung aus Sonne und teils dichten Wolken. Die Temperaturen klettern auf bis zu 20 Grad. Die Aussichten für die nächsten Tage hat Tim Abramowski in seinem Wettervideo zusammengefasst.

6.05 Uhr: Auch die Bahn meldet aktuell keine Verspätungen oder Zugausfälle. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

6 Uhr: Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer: Bis auf die üblichen Baustellen, kommen Sie gut durch. Die Sperrung der L1060 zwischen Neunheim und der Nordspange bei Ellwangen ist noch bis morgen gesperrt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Mittwoch. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.