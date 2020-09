Feuerwehreinsatz: Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lorch-Waldhausen

Lorch-Waldhausen. Die Lorcher Feuerwehr ist am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr zu einem Einsatz nach Waldhausen ausgerückt. Die Löscharbeiten laufen derzeit noch. Wie Polizeisprecher Jonas Ilg bestätigt, sei in der Kelterstraße ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet worden. Bislang sei bekannt, dass es im Bereich des Dachstuhls eine starke Rauchentwicklung gibt. Zudem soll ein Wohnmobil in Brand stehen. Ob sich Personen im Gebäude befinden, muss derzeit abgeklärt werden.

Die Integrierte Rettungsleitstelle Ostwürttemberg warnt die Bevölkerung vor starker Rauchentwicklung und schreibt: "Meiden Sie das betroffene Gebiet. Schließen Sie Fenster und Türen und schalten Sie Lüftungen und Klimaanlagen ab." Die Warnung gelte vor allem für die B29, die ganz in der Nähe ist, teilt die Polizei mit. Es könnte zu Sichtbehinderungen kommen.

Diese Meldung wird aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt. jad