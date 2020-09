Terrasse brannte in der Nacht in Lautern

Heubach-Lautern. Am frühen Mittwochmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Brand auf einer Terrasse eines Wohnhauses Im Bürglesbühl aus. Gegen 0.15 Uhr hatte die 21-jährige Anwohnerin lautes Knistern auf ihrer Terrasse wahrgenommen und festgestellt, dass es dort brannte. Durch das Feuer ging laut Angaben der Polizei auch das Glas der Terrassentüre zu Bruch.

Gemeinsam mit ihrem Mann gelang es der Frau durch erste Löschmaßnahmen ein Ausbreiten des Feuers bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu verhindern. Die Wehren aus Heubach und Lautern rückten mit vier Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an und löschten das Feuer vollends ab. Als Brandursache gilt ein Defekt an der Stromleitung der Außensteckdose als am wahrscheinlichsten. Hinweise auf eine andere Ursache liegen bislang nicht vor, so die Polizei. Durch das Feuer wurden mitunter auch Gartenmöbel zerstört. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.