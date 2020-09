Was halten Sie von der vorgeschlagenen Gassi-Regelung?

Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft Julia Klöckner hat vorgeschlagen, dass es eine neue Gassi-Regelung für Hundebesitzer geben soll. Demnach sollen Hundebesitzer ihren Vierbeinern zweimal täglich Auslauf gewähren - außerhalb eines Zwingers. Denn Hunde brauchen Auslauf, meint Klöckner. Eine Verordnung dafür solle möglichst in den ersten Monaten des kommenden Jahres verkündet werden, teilte ihr Ministerium in Berlin mit. Was halten Sie davon? Machen Sie mit bei unserer Umfrage:

Was Vertreter von Tierschutzbund, Hundeschule und Tierheim davon halten lesen sie hier.