TSV Essingen gegen TSG Hofherrnweiler

Halbzeit: Es steht 3:0 für Essingen. Der TSV hat alles im Griff und die Führung geht absolut in Ordnung. Von der TSG kommt offensiv zu wenig.

18.45 Uhr: In der 42 Spielminute kommt es zum 3:0. Durch einen Elfmeter kam das dritte Tor Zustande. Rösch lief allein aufs Tor zu. Im Eins-gegen-Eins brachte Torhüter Pfleiderer den Stürmer zu Fall. Klare Sache, Elfmeter und Gelb.

18.24 Uhr: 2:0 für Essingen. Nach Vorlage über links, muss Neuzugang Lukas Rösch nur noch einschieben. Es war das erste Tor von Rösch.

18.16 Uhr: Nächste Torchance für Essingen: Yusuf Coban setzt sich über Links durch, läuft in Richtung Sechzehner und schießt knapp drüber.

18.12 Uhr: 1:0 für Essingen in der zwölften Spielminute. Yamoussa Camara kommt nach dem Freistoß von Patrick Funk in Höhe des Mittelkreises im Sechzehner an den Ball und trifft zum 1:0.

18.10 Uhr: Bisher läuft das Spiel zwischen dem TSV Essingen und TSG Hofherrnweiler-Unterrombach recht ausgeglichen. Torchancen gab es in den ersten Minuten noch keine. Es steht weiterhin 0:0.

18.03 Uhr: Das Spiel läuft. Der TSV Essingen in schwarz hat Anstoß.

18 Uhr: Die Spieler des TSG Hofherrnweiler sind schon auf dem Platz. Gleich geht's los.

Um 18 Uhr geht's los. Der TSV Essingen empfängt die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Unterschiedlicher konnte der Saisonstart für beide Teams gar nicht verlaufen. Zum Saisonstart zog der TSV Essingen ins Achtelfinale des WFV-Pokals ein und gewann die ersten beiden Spiele der Saison. Bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach wartet man noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison. Ein ganz frühes Aus in Runde eins im WFV-Pokal, dazu setzte es zwei Niederlagen in der Liga.