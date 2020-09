20 Kinder schnuppern in den Rotkreuzalltag hinein

Riesbürg-Utzmemmingen. Das DRK-Ferienprogramm in Utzmemmingen ist ein voller Erfolg. Fast 20 Kinder besuchten den vom DRK-Utzmemmingen ausgerichteten Ferienprogrammtag und tauchten – unter Einhaltung aller Coronabestimmungen – in den spannenden Rotkreuzalltag ein. An verschiedenen Stationen lernten die Kinder spielerisch die korrekte Händedesinfektion, erweiterte Erste Hilfe und den Umgang mit einem echten Funkgerät. Zudem konnte ein Notfallkrankentransportwagen aus Ellwangen besichtigt und begangen werden, die eingesetzten Sanitäter standen den Kids Rede und Antwort. Nach einigen spannenden Spielen folgte der krönende Abschluss: Die Kollegen der befreundeten Bereitschaft Harburg vom BRK simulierten eine originalgetreue Verletztenversorgung. Beim gemeinsamen Grillen klang der Nachmittag aus und jedes der Kinder trat mit einem kleinen „Schatz“ den Heimweg an.

Bei Interesse am Jugendrotkreuz des Ortsvereins: www.drk-utzmemmingen.de