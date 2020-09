21-jähriger Motorradfahrer verunglückt

Welzheim. Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochnachmittag auf der L1080 nach einem Sturz mit einem Auto zusammengestoßen und erlitt an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Laut Angaben der Polizei war der 21-jährige Kawasaki-Fahrer mit einem weiteren Biker auf der L1080 in Richtung Rudersberg unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links in den Gegenverkehr stürzte und mitsamt dem Motorrad gegen einen entgegenkommenden VW Tiguan eines 65-Jährigen geschleudert wurde. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz der Reanimationsversuche der Rettungskräfte an der Unfallstelle verstarb. Der Sachschaden wird mit rund 15000 Euro beziffert. Die L1080 musste aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.