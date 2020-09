Ein sehr ordentlicher Donnerstag

Am Donnerstag gibt es auf der Ostalb einen Wechsel aus Sonne und Wolken bei maximal 19 bis 22 Grad. 19 Grad werden es in Neresheim und Bopfingen, 20 in Ellwangen, 21 in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 22 Grad. In der Nacht zu Freitag ist es meist nur locker bewölkt. Es kühlt ab auf 15 bis 12 Grad. Sommerfans sollten den Freitag genießen. Es wird nämlich sommerlich warm, maximal 26, örtlich auch 27 Grad. Es scheint dazu wieder häufig die Sonne. Am Wochenende sind insgesamt mehr Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch immer wieder mal zeigen. Die Werte gehen wieder etwas zurück.