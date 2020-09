Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: In diesen Tagen kehren viele Menschen aus dem Urlaub zurück. Vor allem Reisende, die die Ferien in Risikogebieten verbracht haben, müssen bei ihrer Rückkehr einiges beachten. Dabei bleiben oftmals offene Fragen – zumal die Regelungen je nach Gemeinde teilweise unterschiedlich gehandhabt werden. Was aus den Verordnungen der Bundes- und Landesregierung hervorgeht und welche Unterschiede es in den Städten im Ostalbkreis gibt, erfahren Sie hier.

6.40 Uhr: Seit Mittwochabend ist die neue zentrale Corona-Abstrichstelle für den Ostalbkreis in den ehemaligen Räumen der städtischen Musikschule Aalen in Betrieb. Gleich zum Start ist sie voll ausgebucht, berichtet Landrat Klaus Pavel. Reiserückkehrer, Kontaktpersonen, Lehrer und Betreuer können sich nach Anmeldung kostenlos testen lassen. So funktioniert die zentrale Abstrichstelle.

6.15 Uhr: Der TSV Essingen feierte im Ostalb-Derby einen deutlichen und beeindruckenden 4:0-Sieg gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Hier geht's zum Spielbericht.

6.05 Uhr: Heute wird es wieder freundlicher. Ein Mix aus Sonne und Wolken bei bis zu 22 Grad erwartet uns. Vorfreude gibt's dann auf den Freitag, da wirds wieder sommerlich warm. Mehr dazu weiß Tim Abramowski.

6 Uhr: Bis auf die üblichen Baustellen und Sperrungen fließt der Verkehr am Morgen ohne Probleme. Auch die Bahn meldet bislang nur eine kleine Verspätung: Der IC 2061 nach Nürnberg (planmäßige Abfahrt 6.59 Uhr in Aalen) fährt rund sieben Minuten später ab. Egal ob mit dem Auto oder dem Zug, wir wünschen allen Pendlern eine gute Fahrt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Donnerstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.