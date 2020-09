Bundesweite Razzia wegen Missbrauchsfall - Durchsuchungen auch im Bereich Aalen

Aalen/Ulm. Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall Bergisch Gladbach wird auch gegen Tatverdächtige im Bereich Aalen und Raum Ulm ermittelt. Das berichtet der SWR. Die Tatverdächtigen sollen kinderpornografisches Material besitzen und verbreitet haben. Laut SWR-Informationen hatten die Ermittler bei der bundesweiten Razzia am Dienstag insgesamt 50 Tatverdächtige im Visier. In Baden-Württemberg seien sechs Wohnungen durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Köln mit. Festnahmen habe es keine gegeben. Holger Bienert, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Aalen, bestätigt, dass auch im Bereich Aalen Wohnungen durchsucht worden waren. Die Ermittlungen dazu würden aber in den Händen des Kölner Polizeipräsidiums liegen.

Durch Chatverläufe eines Messengerdienstes, in dem kinderpornografisches Material ausgetauscht wird, sei die Polizei auf die Verdächtigen aufmerksam geworden. Am Mittwoch gab die Polizei in Köln bekannt, dass es in Baden-Württemberg sechs Verdächtige gibt. Nähere Angaben zu den Wohnorten macht die Kölner Polizei nicht.

Zum Hintergrund: Im Oktober vergangenen Jahres war in Bergisch Gladbach ein 43-Jähriger wegen schweren sexuellen Missbrauchs seiner Tochter festgenommen worden. Im Haus des Familienvaters hatten Ermittler Unmengen kinderpornografischer Daten gefunden. Sie stießen in der Folge auf ein kinderpornografisches Netzwerk mit inzwischen bundesweit mehr als 200 Verdächtigen.