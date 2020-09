Neue Corona-Verordnung für Saisonarbeit in der Landwirtschaft

Die Corona-Verordnung zur Saisonarbeit soll am Freitag, 11. September, in Kraft treten. Die wichtigsten Änderungen der Corona-Verordnung im Überblick.

Stuttgart Vor dem Hintergrund von COVID-19-Ausbrüchen bei Erntehelfern gibt es eine spezielle Corona-Verordnung für Saisonarbeit in der Landwirtschaft, teilt das Ministerium für Soziales und Integration mit. Die Verordnung zur Saisonarbeit soll an diesem Freitag, 11. September, in Kraft treten.

Das sind die wichtigsten Änderungen der Corona-Verodnung im Überblick:

Die baden-württembergische Landesregierung hat eine spezielle Corona-Verordnung zur Saisonarbeit in der Landwirtschaft beschlossen. Diese orientiert sich an der bestehenden Verordnung Schlachtbetriebe und sieht unter an-derem folgende Regelungen vor:

Grundsätzliche Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in der Betriebsstätte

Testung der Erntehelfer vor der erstmaligen Tätigkeitsaufnahme und wenn diese bis 14 Tage vor Inkrafttreten der Testpflicht stattfand

Empfehlung eines nochmaligen Tests nach sieben Tagen

Erhebung und Speicherung von Daten, insbesondere der Arbeitszeiten, Einsatzorte, Arbeitsgruppen

Umfassende Informationspflicht des Betreibers, insbesondere mit Hinweis auf die durch Corona-Pandemie bedingten Änderungen der Arbeitsläufe und Vorgaben sowie über typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus

Ausstattung der Beschäftigten mit persönlicher Schutzausrüstung

Corona-Verordnung Bäder und Saunen

Die zuletzt bis zum 13. September verlängerte "Corona-Verordnung Bäder und Saunen" wird zum 14. September neu erlassen. Ein wichtiger Grund für die jetzigen Änderungen sei es gewesen, die Regelungen für den Übungs- und Sportbetrieb und für Wettbewerbe davon unabhängig zu machen, ob sie an Land stattfinden (dann gilt die VO Sport) oder im Wasser (dann gilt die VO Bäder und Saunen). So war es zum Beispiel bislang an Land erlaubt, in bestimmten Trainings- und Spielsituationen vom Mindestabstand abzuweichen, im Wasser (zum Beispiel für Wasserballer) jedoch nicht.

Weitere Änderungen:

Der im Verein betriebene Schwimmsport richtet sich im Wesentlichen nach der Corona-Verordnung Sport. Die bisherigen Regelungen (zum Beispiel Einbahnverkehr, Aufschwimmen verboten) entfallen.

Für den Bereich der Saunen ist die wesentliche Änderung, dass Aufgüsse wieder zugelassen sind. Das sogenannte „Verwedeln“ bleibt aber weiterhin verboten. Auch der Betrieb von Anlagen mit Aerosolbildung, insbesondere von Dampfbädern, Dampfsaunen und Warmlufträumen ist weiterhin untersagt, da hierbei nur geringe Temperaturen erreicht wer-den. Aufgüsse in Saunaräumen sind aufgrund der hohen Umgebungs-temperaturen möglich.

Corona-Verordnung Sport

Im Entwurf der neuen Verordnung werden vor allem Lücken im Anwendungsbereich geschlossen, weitere Vorgaben zum Trainings- und Übungsbetrieb getroffen sowie Regelungen zum Sportunterricht und den außerunterrichtlichen Schulsportveranstaltungen neu aufgenommen: