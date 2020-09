Neues Team leitet Zentrum in Neuler

Neuler. Dieser Tage hat Michael Kupfer die Leitung des DRK-Seniorenzentrums Neuler übernommen. Dieses bietet in Einzelzimmern Platz für 30 Bewohnerinnen und Bewohner.

Michael Kupfer hat in Schwäbisch Hall die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger absolviert und sich von 2016 bis 2018 in Stuttgart zum Heim- und Pflegedienstleiter weiterqualifiziert. Nach dieser Ausbildung war er in der DRK-Einrichtung Schillerhöhe Aalen als Pflegedienstleiter und stellvertretende Einrichtungsleitung tätig.

Ebenfalls neu begonnen hat Madlen Farmi als Pflegedienstleitung im DRK-Seniorenzentrum Neuler. Sie hat von 2011 bis 2014 die Ausbildung zur Altenpflegerin im DRK-Seniorenzentrum Hüttlingen absolviert und bisher dort gearbeitet. Zurzeit qualifiziert sie sich zur Pflegedienstleitung weiter.