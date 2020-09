Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. Sommerfans sollten diesen Freitag genießen. Denn es wird nochmals sommerlich warm. Die Spitzenwerte auf der Ostalb liegen bei 23 bis 27 Grad. 23 Grad werden es in Neresheim, 24 Grad in Bopfingen, 25 Grad in Ellwangen, 26 Grad in Aalen. Rund um Schwäbisch Gmünd gibt’s die 27 Grad. Das Wetter dazu wird freundlich – es scheint häufig die Sonne.

Am Samstag sind schon wieder mehr Wolken unterwegs, die Sonne wird sich aber auch immer wieder mal zeigen. Die Werte gehen etwas zurück, maximal sind 25 Grad in Aussicht.

Am Sonntag wechseln sich viele Wolken und etwas Sonne ab. Ganz vereinzelt kann es auch regnen. Sonderlich viel Regen fallen wird – wenn überhaupt – aber nicht. Die Werte pendeln sich um die 20 Grad herum ein.

Zu Beginn der neuen Woche ändert sich am Wetter erst mal nicht viel. Es gibt einen Mix aus Sonne und teils dichten Wolken, dazu Werte grob um die 20 Grad herum. Tim Abramowski