Corona Kundgebung vor dem Rathaus

Aalen. In Aalen ist wieder eine Corona-Kundgebung am Samstag, 5. September, 15 Uhr, vor dem Rathaus. Dies teilte Veranstalterin Sigrun Böhnlein in einem Schreiben mit. „Die Veranstalter möchten zum Querdenken anregen und auf die Geschehnisse in Berlin schauen“, so Böhnlein. Dr. Jens Edrich halte einen Vortrag zum Thema „Wahrhaftigkeit in der Corona-Situation“. Anschließend könnten Teilnehmende sprechen.