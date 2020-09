Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7.30 Uhr: Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) unterstützt die Forderung von Gastwirten, in diesem Herbst wegen der Corona-Pandemie Heizstrahler zu erlauben. Sie appellierte an die Kommunen, Heizpilze zumindest für ein Jahr ausnahmsweise für Gastronomen zuzulassen.

7.15 Uhr: Bis spätestens Mittwoch, 9. September, dauern die Sanierungsarbeiten in der Essinger Hauptstraße, von der Brücke an der „Rose“ bis zur Kreuzung zum Friedhof. Dies sei nur unter einer Vollsperrung machbar, teilt die Gemeinde mit. Daher kann man aktuell auch nicht mehr über die Umleitung durch Essingen fahren. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert, von Mögglingen über Heubach nach Bartholomä.

6.58 Uhr: Viele Faschingsvereine warten noch ab. Sie sind sich noch nicht sicher, was sie mit der Faschingssaison 2021 machen sollen. Einfach mal planen und hoffen, dass sie stattfinden kann oder lieber gleich absagen? Durch die ständigen Änderungen der Corona-Regelungen und die unsichere Lage in Sachen Veranstaltungen, ist es nicht einfach. Die Dischinger machen den Anfang und haben sich nun entschlossen, ihren Fasching abzusagen. Für sie ist die Planung unter Coronabedingungen unmöglich.

6.45 Uhr: Nach dem Brand am Mittwoch in einem Wohnhaus in Lorch-Waldhausen suchen die Ermittler nun nach einem 72-jährigen Angehörigen der Familie. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Der 72-Jährige ist laut Polizei mit einem blauen Motorrad der Marke Skyteam mit dem amtlichen Kennzeichen AA-WZ 868 unterwegs. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Der Gesuchte hat graue Haare und trägt einen Bart.

6.25 Uhr: In Aalen ist wieder eine Corona-Kundgebung am Samstag, 5. September, 15 Uhr, vor dem Rathaus.

6.10 Uhr: Ein sommerlicher Tag mit bis zu 27 Grad erwartet uns heute auf der Ostalb. Genießen Sie das Wetter, denn ab Samstag wird es schon wieder kühler und wolkiger. Die genauen Aussichten hat Wettermelder Tim Abramowski zusammengefasst.

6.02 Uhr: Gute Nachrichten auch für Bahnfahrer: Bislang meldet die Bahn keinerlei Verspätungen oder Ausfälle. Eine gute Fahrt und einen schönen Start in den Tag.

6 Uhr: Nichts neues auf den Straßen in der Region. Bis auf die üblichen Sperrungen und Baustellen kommen Sie gut durch an diesem Morgen.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.