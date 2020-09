Junge Frau wird am ZOB von Bus gestreift - Zeugen gesucht

Aalen. Eine 18-Jährige wurde am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) beim überqueren der Fahrbahn von einem Bus gestreift und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam der Bus aus Richtung Mercatura. Der Busfahrer setzte seine Fahrt danach fort, ohne sich mit der jungen Frau auszutauschen, teilt die Polizei mit. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. (07361)5240 mit dem Polizeirevier Aalen in Verbindung zu setzen.