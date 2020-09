Gaildorf: Männer sollen mit Schlagstock und Messer aufeinander losgegangen sein

Gaildorf. In einer Unterkunft in der Kochstraße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen vier Männern im Alter zwischen 19 und 26. Unter anderem sollen sie mit einem Schlagstock und einem Messer aufeinander losgegangen sein, teilt die Polizei mit. Auslöser der Auseinandersetzung soll ein bereits länger andauernder Streit gewesen sein. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation vor Ort bereits wieder beruhigt. Die vier Männer wurden während der Auseinandersetzung leicht verletzt.