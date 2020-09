Öffentlicher Bücherschrank in Kirchheim am Ries

Kirchheim am Ries. Bereits zum Beginn der Sommerpause der Bücherei im evangelischen Gemeindehaus in Kirchheim am Ries wurde der öffentliche Bücherschrank im Vorraum der Filiale der Bopfinger Bank in Kirchheim am Ries offiziell der Bürgerschaft der Gesamtgemeinde Kirchheim am Ries zur Verfügung gestellt.

Bücher einlegen - Bücher entnehmen - so funktioniert die öffentliche „Bibliothek“ für alle - ohne Anmeldung und ohne Kosten. Einzig wird darum gebeten, keine Bücher neben oder auf den Schrank zu legen, sondern zu gegebener Zeit wieder vorbeizuschauen. Der Zugang ist jederzeit möglich.

Das Projekt der Bücherei wird von drei Mitarbeiterinnen betreut. Es ist durch eine Spende und die räumlichen Gegebenheiten der Bopfinger Bank Sechta-Ries sowie weiterhin durch die Unterstützung der Gemeinde Kirchheim am Ries realisierbar geworden.