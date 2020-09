Bogenabenteuer in Ruppersthofen

Der Bogenparcours in Ruppertshofen am Jakobsberg (Jakobsberg 3, 73577 Ruppertshofen-Jakobsberg) ist der einzige im Ostalbkreis. Es gíbt dort 40 Bogenziele, aufgeteilt in vier Zonen: den Afrikawald (10), Krokodilbach (10), Saurier-Park (10) und Bärenberg (10).

Je nachdem, wie viele Ziele man wählt, kostet das Bogenabenteuer. Erwachsene zahlen bei 20 Zielen 8 Euro, bei 40 Zielen 14 Euro, Kinder 5 Euro.

Bogenverleih: Wer keinen Bogen hat, kann ihn samt Pfeilen leihen. Der Bogen plus Parcours kostet für Erwachsene 18 Euro, für Kinder 10 Euro, Familien zahlen 40 Euro.

Wer sich messen will: Das Bogenschießen funktioniert nach einem Punktesystem.

Weiterführende Infos auf der Homepage www.saurier-park. de