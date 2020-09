Beethoven hören

Die Live-CD „Beethoven – Schönberg“ ist 2015 im Jubiläumsjahr der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg entstanden. Auf der CD sind Livemitschnitte der Konzertaufführungen im September 2015 in der Stadthalle Aalen und in der Waldorfschule Heidenheim zu hören. Die Konzerte wurde unter Leitung von Uwe Renz und zusammen mit der Aalener Kantorei und Jugendkantorei (Einstudierung: Thomas Haller), der Cappella Nova Unterkochen (Einstudierung: Ralph Häcker) und dem Chor der freien Waldorfschule Heidenheim (Einstudierung: Julia Bernert) aufgeführt. Verkaufspreis: 15 Euro plus Versandkosten unter www.jpo-w.de