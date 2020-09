Das Orgelbaumuseum kennenlernen

Oettingen. Anlässlich des Tags des offenen Denkmals und des Deutschen Orgeltages lädt der Förderverein Orgelbaumuseum Steinmeyer am Sonntag, 13. September, zu Führungen durch das im Aufbau befindliche Orgelbaumuseum in Oettingen ein. Die Führungen durch die ehemaligen Werkstätten der Orgelbaufirma G. F. Steinmeyer & Co. finden um 11, 12.30 und 14 Uhr statt. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung bis Samstag, 12. September, notwendig unter E-Mail: eMail@orgelbaumuseum-steinmeyer.de oder Tel.: (09082) 2012.