Neue Leiterin: Dr. Elvira Hoffmann

Heidenheim. Professorin Dr. Elvira Hoffmann ist neue Studiengangsleiterin im Studiengang der Angewandten Hebammenwissenschaft an der DHBW Heidenheim. Das teilt die Hochschule in einem Schreiben mit. Damit stärke die Hochschule den Studienbereich Gesundheit. „Mit der Berufung von Elvira Hoffmann setzen wir die Tradition im Studienfachbereich fort, Studiengänge mit sehr erfahrenen Expertinnen und Experten der entsprechenden Professionen zu besetzen“, sagt Professor Dr. Marcel Sailer, Prodekan Gesundheit an der DHBW Heidenheim. „Wir sind damit bestens für die großen Herausforderungen in der Akademisierung der Hebammen, aber auch der Gesundheitsberufe insgesamt vorbereitet.“

Zuvor sei Elvira Hoffmann zwei Jahre lang als Studiengangskoordinatorin im Studiengang Angewandte Hebammenwissenschaft tätig gewesen.