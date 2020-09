Kein Netz in der Innenstadt

Aalen. Ein kurzer Blick aufs Smartphone, um die E-Mails zu prüfen oder schnell ein Bild aus dem Blumenmeer am Rathaus auf Instagram posten – das ist seit Kurzem für Vodafone-Kunden in der Aalener Innenstadt nur schwer möglich. Neben dem Mobilfunknetz haben SchwäPo-Leser vor allem eine Störung im Datenmobilverkehr gemeldet – trotz angezeigtem 4G Netz. Insbesondere rund um das Rathaus sei die Störung für viele Kunden am deutlichsten. Auf Nachfrage bei den Verantwortlichen des Netzanbieters Vodafone heißt es, dass eine Antenne auf dem Rathausturm nicht in der gewohnten Qualität arbeite. Techniker seien bereits an der Behebung der Störung dran, um „diese minimale Einschränkung zu beheben“, bestätigt ein Sprecher des Konzerns.