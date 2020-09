Fahndung läuft weiter

Lorch-Waldhausen. Nach dem Brand eines Wohnhauses am Mittwochmorgen in der Kelterstraße in Waldhausen läuft die Fahndung nach dem 72-jährigen Siegfried Werner Görig, weiter, sagt Polizeisprecher Jonas Ilg am Freitag auf Nachfrage. Bis Redaktionsschluss war der Gesuchte nicht aufzufinden. Er steht im Verdacht, den Brand in dem Haus zielgerichtet gelegt zu haben, das er selbst mit Familienangehörigen bewohnte.

Der 72-Jährige ist laut Polizei mit einem blauen Motorrad der Marke Skyteam mit dem amtlichen Kennzeichen AA-WZ 868 unterwegs. Er wird als etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur beschrieben. Der Gesuchte hat graue Haare und trägt einen Bart. Wer Hinweise auf ihn oder das beschriebene Motorrad geben kann, meldet sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon (07361) 5800 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

