Sie haben den Ergotherapie-Abschluss in der Tasche

Beruf Zehn Absolventinnen und Absolventen der Bernd-Blindow-Schule Aalen haben den Abschluss zur staatlich geprüften Ergotherapeutin oder zum staatlich geprüften Ergotherapeuten geschafft und dürfen nun ihr breit gefächertes Wissen in Akut- oder Rehakliniken, in Einrichtungen für behinderte Menschen, Seniorenheimen oder auch in Schulen und Kindergärten anwenden. Die dreijährige Ausbildung ist vom Weltverband der Ergotherapeuten, Wfot, anerkannt. Die Schulleiterin Sandra Marx überreichte die Zeugnisse im Rahmen einer Feierstunde an: Jennifer Brüx, Regina Esterle, Alisa Hirsch, Laura Hollas, Janina Hormeß, Lena Kammerer, Jennifer Kinzel, Jonas Prinz, Katrin Rathgeb und Tamara Winter. Foto: privat