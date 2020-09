Mit Pfarrer Lutz Jubiläum feiern

Aalen-Hofen. Pfarrer Gebhard Lutz feiert sein 70-jähriges Priesterjubiläum. Zu diesem Anlass findet am Sonntag, 13. September, um 9.45 Uhr eine Eucharistiefeier in St. Georg statt. Aufgrund der Coronapandemie und der damit verbundenen Hygienevorschriften ist die Anzahl der Sitzplätze in der St.-Georgskirche begrenzt. „Da wir vermeiden möchten, Gemeindemitglieder abweisen zu müssen, bitten wir Sie, Ihren Besuch des Gottesdienstes zu überdenken“, so die Kirchengemeinde in einem Schreiben. Und weiter: „Wir möchten Ihnen dennoch die Möglichkeit bieten, den Gottesdienst mit uns via Livestream zu feiern.“ Leider sei es auch nicht möglich, dass nach dem Dankgottesdienst ein Stehempfang oder ein Gemeindefest stattfinden könne.

„Deshalb bitten wir um Ihr Verständnis, wenn wir zu diesem Jubiläum keine Gäste einladen können. Wir bitten Sie, wenn wir den Gottesdienst feiern, mit uns und Pfarrer Lutz im Gebet verbunden zu sein.“ Schriftlich könne man dem Jubilar gratulieren.

Infos und Livestream: www.se-wasseralfingen-hofen.drs.de