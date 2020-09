Fünf Verletzte nach Unfall in Göppingen

Göppingen. In den frühen Morgenstunden am Samstag hat sich ein Verkehrsunfall bei Göppingen ereignet. Dabei wurden fünf Menschen verletzt. Das teilt die Polizei mit. Auf der Landesstraße 1075 in Fahrtrichtung Hohenstaufen kam demnach ein 18-jährige Fahranfänger aus bilang noch ungeklärter Ursache mit seinem VW Golf in einer langgezogenen Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Bei diesem Vorgang überfuhr er die Gegenfahrspur und kam mit der linken Fahrzeugseite auf den Seitenstreifen. Dabei durchbrach er auf einer Länge von etwa 100 Metern das Unterholz unterhalb der Böschung und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Die vier Beifahrer im Alter von 17 und 18 Jahren wurden alle verletzt und mussten, wie der 18 Jahre alte Fahrer, durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt werden. Die Verletzten wurden in nahegelegene Kliniken gebracht. Der Sachschaden an dem VW Golf beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.