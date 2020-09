Auseinandersetzung am Stand der AfD auf dem Heubacher Postplatz

Heubach. Zwischen einer dem linken politischen Spektrum zugehörigen Gruppe und Anhängern der AfD ist es am Samstagmorgen auf dem Postplatz in Heubach zu einer Auseinandersetzung gekommen. Vertreter der AfD warben dort an einem Informationsstand für die Partei. Der Infostand war bis 16 Uhr angemeldet, berichtet Thomas Krauß, Polizeiführer vom Dienst des Polizeipräsidiums Aalen.

Die jungen Leute aus dem linken Spektrum, die sich an den Infostand gesellt hatten, haben nach Polizeiangaben versucht, die AfD-Anhänger zu stören, indem sie ihnen Flyer wegnahmen. Polizisten, die gegen 10.30 Uhr mit zwei Streifenwagen hinzugekommen waren, forderten die Gruppe aus dem linken Spektrum auf, den Infostand zu verlassen. Daraufhin verzogen sich die jungen Protestierer auf die andere Straßenseite. Dort verharrten sie mit Plakaten mit den Aufschriften „Antifa“ oder „Rechtsterror stoppen“. jul